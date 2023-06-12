الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بحالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلاد، خلال طقس الغد الثلاثاء، والتي تشمل عاصفة جديدة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة يوم الثلاثاء لتسجل 36 درجة ، تعاود الانخفاض يوم الأربعاء لتسجل 34 درجة، و33 درجة يوم الخميس فيما تتلاشى العاصفة والأمطار يومي الأربعاء والخميس، وتكون على البلاد يوم الثلاثاء، حيث تنشط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا.
 

 حالة الطقس اليوم الاثنين 

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 36 23
بنهــــا 34 24
دمنهور 35 24
وادي النطرون 36 22
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 23
طنطا 33 22
دمياط 27 22
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 22
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 37 23
نخل 35 17
كاترين 29 17
الطور 36 25
طابا 34 27
شرم الشيخ 36 28
الإسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 25 18
السلوم 28 18
سيوة 37 20
رأس غارب 36 27
الغردقة 36 26
سفاجا 37 27
مرسى علم 36 26
شلاتين 35 25
حلايب 34 26
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 35 25
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 38 22
أسيوط 38 25
سوهاج 39 26
قنا 40 27
الأقصر 40 27
أسوان 40 28
الوادي الجديد 41 27
أبوسمبل 41 28

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