الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حراسة أمنية مشددة على أوراق امتحانات الثانوية العامة بالغربية

طلاب
طلاب

خرجت جميع صناديق أوراق الامتحانات وأوراق الإجابات من مقر توزيع الأسئلة بطنطا لتوزيعها على لجان الامتحانات، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل مديرية أمن الغربية، مع متابعة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة تعليم الغربية لخروج جميع الصناديق لحظة بلحظة.

وأكد وكيل تعليم الغربية أن جميع صناديق الامتحانات وصلت إلى المدارس فى حراسة الشرطة لتوزيعها على المراقبين فى المدارس.

ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة، الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

وأكد المهندس ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق صباح اليوم الاثنين، وأنه تم التنسيق مع كافة المديريات المعنية والأجهزة التنفيذية لضمان توافر الراحة للجميع.

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدا أن رؤساء اللجان تواجدوا فى الإستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة الماضية وحتى نهاية مدة الإمتحانات، كما تم تجهيز اللجان من الخارج بممرات وبوابات لدخول وخروج الطلاب إلى لجان الامتحان.

وقال وكيل الوزارة إنه جرى توقيع عدة بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الإجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

كما جرى توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين، لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين إلى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.

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