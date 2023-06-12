أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد قليل

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وتصل بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي، في تمام العاشرة إلا ربع صباحا، قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

وقررت الإدارة الفنية منح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.