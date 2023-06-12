بعد حصد 27 ميدالية.. وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للإعاقات الذهنية، عقب عودتها بعد المشاركة في دورة الألعاب العالمية، والتي أقيمت في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري.

واستطاع المنتخب المصري حصد 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و 5 ميداليات فضية، و 11 ميدالية برونزية.

وقد شاركت مصر بعثة مكونة من 57 فرد، منها 35 لاعب ولاعبة في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة وهم “ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.

وكان في استقبال البعثة في مطار القاهرة الدولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، و عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي ، بعد تحقيق 27 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب العالمية، مشيرا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات العالمية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أبطال ذوى الهمم والقدرات هم كنز مصر الحقيقى والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف فى الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة كانت مرافقة لبعثة الاعاقات الذهنية بفرنسا.

وزير الشباب والرياضة يستقبل اليوم بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي

على جانب اخر أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرصه على استقبال بعثة النادى الأهلى، اليوم بمطار القاهرة الدولي في الساعة الثامنة صباحًا، عقب تتويج المارد الأحمر بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار الوزير أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، إن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

جانب من الحدث

IMG-20230612-WA0033

IMG-20230612-WA0030

IMG-20230612-WA0031

IMG-20230612-WA0032

IMG-20230612-WA0029

IMG-20230612-WA0028

IMG-20230612-WA0022

IMG-20230612-WA0025

IMG-20230612-WA0024

IMG-20230612-WA0019

IMG-20230612-WA0020

IMG-20230612-WA0018

IMG-20230612-WA0021

IMG-20230612-WA0023