الثانوية الأزهرية.. 27 ألف طالب يؤدون امتحان الاستاتيكا

يؤدي طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحان الدور الأول لمادة "الاستاتيكا"، للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022- 2023، والتي انطلقت الأسبوع الماضي في كافة محافظات الجمهورية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

ويوجد غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بقطاع المعاهد الأزهرية لتلقي أي شكاوى واستفسارات بخصوص امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وتشكلت الغرفة بناءا على توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الإنجليزية، أول أمس السبت، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وباستطلاع أراء طلاب القسم العلمي عن امتحان مادة اللغة الإنجليزية من خلال اللجان الموفدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل وأن الأزهر يوفر لهم كل سبل الراحة.