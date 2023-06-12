الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الثانوية الأزهرية.. 27 ألف طالب يؤدون امتحان الاستاتيكا

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحان الدور الأول لمادة "الاستاتيكا"، للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022- 2023، والتي انطلقت الأسبوع الماضي في كافة محافظات الجمهورية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

ويوجد غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بقطاع المعاهد الأزهرية لتلقي أي شكاوى واستفسارات بخصوص امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وتشكلت الغرفة بناءا على توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الإنجليزية، أول أمس السبت، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وباستطلاع أراء طلاب القسم العلمي عن  امتحان مادة اللغة الإنجليزية من خلال اللجان الموفدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل وأن الأزهر  يوفر لهم كل سبل الراحة.

طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية الاستاتيكا الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

تداول امتحان التربية الدينية عبر صفحات الغش

حجازى يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى