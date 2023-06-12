الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

56 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة أمام 148 لجنة بالإسكندرية

طلاب
طلاب

انطلق موسم امتحانات الثانوية العامة، اليوم، حيث يؤدي 56579 طالبًـا امتحاناتهم بمحافظة الإسكندرية أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وتنقسم الطلاب إلى 23063 للشعبة الأدبية و21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية.

وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الاعاشة والاستضافة و كافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية؛ أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة  ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس.

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