الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

17 ألفا و951 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 50 لجنة في بني سويف

طلاب
طلاب

يؤدي 17 ألفا و951 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، داخل 50 لجنة موزعة على كافة أنحاء المحافظة من بينهم 11 ألفا و77  بعلمي علوم، و2073  علمي رياضيات، و4801  بالشعبة الأدبية.

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إنه تم تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة ودعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، واستمرار تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شأنها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

 

وأوضح «عبد التواب» أنه تم الاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة تواجدهم  ببني سويف، حيث تم الانتهاء من تجهيز مركز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

 

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التربية الوطنية التربية الدينية الثانوية العامة التربية والتعليم الامتحانات امتحانات الثانوي

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