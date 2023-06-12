عبد المنعم: سعيد بأول ألقابى فى دورى الأبطال مع الأهلى

عبر محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب ‏دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الوداد المغربي بهدف لمثله، في إياب النهائي الذي أقيم ‏على المركب الرياضي محمد الخامس.‏

وقال عبد المنعم: احتفالي بلقب دوري أبطال أفريقيا مضاعف، لا سيما أن اللقب هو الأول لي ‏على مستوى دوري الأبطال مع الأهلي، ولذلك هي بطولة غالية جدًّا بالنسبة ليَّ، إلى جانب تسجيلي ‏هدف التعادل الذي أهدى الفريق اللقب.‏

كما أهدى مدافع الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا إلى عائلته، مشيرًا إلى أنهم داعمون له وأنهم ‏يستحقون الكثير.‏

ووجه محمد عبد المنعم الشكر إلى جماهير الأهلي في كافة أرجاء العالم، كما اختص بالشكر الجماهير ‏التي قطعت المسافات ووصلت إلى مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيعه.‏

واختتم محمد عبد المنعم تصريحاته بالتأكيد أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا هو مكافأة من ‏الله له، وأن الأهلي استطاع أن يسعد جماهيره وأن يكون عند حسن ظنهم‏.

وشارك 29 لاعبًا في مشوار الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة، ولعب الأهلي خلال مشواره بالبطولة 14 مباراة، منها مباراتان في دور الـ32، و6 مباريات في دوري المجموعات، و6 أخرى في الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية وحتى نهائي البطولة.

ويتصدر القائمة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم، وشاركا في كل مباريات البطولة أي في 14 مباراة، يليهما محمد هاني وأليو ديانج ومحمد شريف برصيد 13 مباراة لكل منهم، ثم محمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو 12 مباراة، وشارك حسين الشحات في 11 مباراة، وكل من مروان عطية ومحمود كهربا في 10 مباريات، وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في 9 مباريات، وعمرو السولية في 8 مباريات، وخالد عبد الفتاح في 6 مباريات، ورامي ربيعة في 5 مباريات، ومحمود متولي وأحمد قندوسي في 4 مباريات، وأحمد نبيل كوكا وشادي حسين في 3 مباريات، وعلي لطفي وأكرم توفيق وبرونو سافيو ومحمد أشرف في مباراتين، وشارك في مباراة واحدة كل من حسام حسن ورأفت خليل ومصطفى شوبير.