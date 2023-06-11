التعاون الخليجي يدين عمليات الاقتحام لمقار البعثات الدبلوماسية في السودان

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، عمليات الاقتحام والتخريب التي طالت عددا من مقار البعثات الدبلوماسية في السودان بما في ذلك بعثات دول المجلس.

وأكد المجلس، في بيان له اليوم، ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

وفي البيان، أشاد التعاون الخليجي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في تمكين القوى السياسية والأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.

وطالب المجلس المجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لافتا إلي كافة المساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني، لإجلاء المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.