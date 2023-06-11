الرئيس العراقى يصل إلى إيطاليا فى زيارة تستغرق عدة أيام

وصل الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد وصل، اليوم، إلى إيطاليا في زيارة تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أن "هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وعددا من الوزراء ومسئولين في رئاسة الجمهورية، رافقوا الرئيس".

رئيس وزراء العراق يزور مصر

من المقرر، زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر غدا الاثنين، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد والقاهرة.

أعلن ذلك الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، قال فيه إن السوداني سيزور مصر، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، اليوم الأحد.

والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في ديسمبر الماضي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في القمة العربية الصينية، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض.