وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 35 سنة، بإحدى شركات تصنيع الأدوية والكيماويات، وبراتب يحدد طبقا للحد الأدنى للأجور، للذكور فقط.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، سائقين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 25 وحتى 35 سنة.

كما تحتاج الشركة، موظفين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.

وتطلب الشركة أيضا، عمال، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الأولى، العبور، القليوبية، أو الاتصال على 44810005.