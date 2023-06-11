الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة إسعاف ووفاة قائدة عقب توصيلها لمريض بطريق أسيوط أبوتيج الزراعي

انقلاب سيارة اسعاف
انقلاب سيارة اسعاف

لقي سائق سيارة إسعاف مصرعه متأثرا بإصابته وإصابة المسعف إثر حادث انقلاب سيارة إسعاف أثناء عودتها عقب نقل مريض بطريق أسيوط أبي تيج الزراعي.

كان قد تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة إسعاف بطريق أسيوط أبي تيج الزراعي ناحية قرية المطيعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة إسعاف أبي تيج رقم 965 د هـ ف ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة المدعو "محمد. ش. م" وإصابة المسعف المدعو "ممدوح. م. م" بإصابات بالغة وتم نقل المصاب وجثمان المتوفى إلى مستشفى الإيمان العام.

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إسعاف مصر التسبب في وفاتها الصف الخامس الابتدائى اللواء أحمد جمال انقلاب سيارة إسعاف بمحكمة جنايات جثمان المتوفي حادث انقلاب سيارة رئيس مركز أسيوط طريق أسيوط غرفة عمليات النجد

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