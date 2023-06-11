بعد دخولها فوربس.. تايلور سويفت تقدم تبرعات لغير القادرين في ميشغن

قدمت الموسيقية الشعبية الأمريكية تايلور سويفت، 33 عامًا، تبرعًا لبنك Gleaners Community Food Bank في جنوب شرق ميشيغن هذا الأسبوع، وسط عروضها التي استمرت ليلتين في ملعب فورد في ديترويت.

أعلن بنك الطعام الأمريكي عن التبرع يوم الجمعة عبر Facebook ، بمشاركة اقتباس من أحد أغاني تايلور سويفت نفسها: "بغض النظر عما يحدث في الحياة، كن جيدًا للناس".

هذه الكلمات تبدو حقيقية اليوم مع تبرع تايلور المفاجئ لشركة Gleaners أثناء توقفها حفلتها في "ديترويت" ، وقالت خلال تواجدها بالبنك:"شكرًا لك على إحداث تأثير وتمكين الأطفال والعائلات من خلال الطعام المغذي!"

كما ذكرت صحيفة ديترويت فري برس، إنه لن يتم الكشف عن مبلغ تبرع سويفت، ولكن تم وصفه بأنه "كريم".

وقالت كريستين سوكول، ممثلة جلينرز، في بيان للنشر: "يأتي دعم تايلور سويفت لبنوك الطعام في جميع أنحاء البلاد في مثل هذا الوقت الصعب للعديد من مزودي الأغذية في حالات الطوارئ - عندما تنخفض الموارد وتزداد الحاجة".

ووتابعت سوكول: "إن كرمها يتجاوز الدولارات التي دفعت مقابل الوجبات، إن المساحة الموجودة في قلبها ستمكّن الأسر في جميع أنحاء جنوب شرق ميشيغان من عيش حياة أكثر سعادة وصحة ورفع مستوى القضية المهمة المتعلقة بالأمن الغذائي حتى تصبح ملهمة، لمن يتمكن الآخرون الذين لديهم القدرة على المساعدة فريق Gleaners بأكمله ممتن جدًا لهذه الهدية الرائعة ".

وكانت صنفت تايلور سويفت بأنها ثاني أثرى موسيقية في العالم، ضمن قائمة فوربس للموسيقيات العصاميات لعام 2023.