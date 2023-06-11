مجلس النواب العراقى ينعقد للتصويت على قانون الموازنة

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته رقم (31) لاستكمال التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلـس النـواب محـمد الحلـبوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلسـة رقم (31) ضمن الفصل التشريعي الأول في السنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة".

وصوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على إضافة فقرة على جدول أعمال جلسته المنعقدة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "مجلس النواب صوت على إضافة فقرة على جدول أعماله (القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب)".