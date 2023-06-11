الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثلاثاء.. قافلة دعم طبى وعلاجى لتعزيز قدرات مستشفى سيوة

مستشفي سيوة
مستشفي سيوة

قال الدكتور مبارك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن تنطلق الثلاثاء المقبل قافلة الدعم الطبي والعلاجي لتعزيز قدرات مستشفى سيوة المركزي وتستمر حتى الخميس المقبل، والتي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمطروح لتوقيع الكشف على المترددين بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والتعامل مع حالات الطوارئ والتدريب وتبادل الخبرات تحت إشراف الدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ القافلة بمشاركة أطباء مهره في تخصصات الأمراض الباطنية وجراحة العظام والجلدية والتناسلية والتوحد والتخاطب لعمل جلسات لأطفال التوحد التخاطب بمختلف أنواعها وتعديل السلوك وصعوبات التعلم وتأخر الكلام وغيرها بمدينة سيوة لرفع المشقة وعناء السفر عن أهل الواحة.

وأضاف أن جاء ذلك في إطار حرص المديرية علي توفير معظم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة وعزم مديرية الصحة بمطروح على عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة للاستعانة بمركز التخاطب التابع لمديرية الشباب والرياضة بمدينة سيوة واستغلاله لخدمة أطفال الواحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب وتلبية لمتطلبات المواطنين بواحة سيوة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في توفير مزيد من الخدمات للمواطنين خاصة في مجال الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالوصول إلى أقصى المناطق مع توفير التخصصات غير المتوافرة بالمستشفيات خاصة البعيدة.

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