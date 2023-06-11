فيولا فهمى: قانون تداول المعلومات كان يتم الترويج له على أنه تشريع فئوى

قالت فيولا فهمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون تداول المعلومات كان يتم الترويج له على أنه تشريع فئوي خاص بالصحفيين والإعلاميين، وهو أمر خاطئ لأنه يهم كل المصريين.

وأوضحت أن التشريع في حد ذاته ليس مشكلة، ولكن فلسفة التشريع التي يجب أن يتم مراعاة عدة عناصر داخلها، من بينها أن تكون المعلومات ليست حكرا ولا ملكا لأحد وأن المواطن له الحق في الحصول على المعلومة.

وأشارت إلى ضرورة أن يحدد القانون بشكل واضح مصطلحات الإفصاح والإتاحة وتحديد مدة الإفصاح، وأن يلزم مؤسسات الدولة بإتاحة المعلومات ما لم تكن ضمن الاستثناءات المحددة داخل التشريع.