الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فيولا فهمى: قانون تداول المعلومات كان يتم الترويج له على أنه تشريع فئوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت فيولا فهمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون تداول المعلومات كان يتم الترويج له على أنه تشريع فئوي خاص بالصحفيين والإعلاميين، وهو أمر خاطئ لأنه يهم كل المصريين.

وأوضحت أن التشريع في حد ذاته ليس مشكلة، ولكن فلسفة التشريع التي يجب أن يتم مراعاة عدة عناصر داخلها، من بينها أن تكون المعلومات ليست حكرا ولا ملكا لأحد وأن المواطن له الحق في الحصول على المعلومة.

 وأشارت إلى ضرورة أن يحدد القانون بشكل واضح مصطلحات الإفصاح والإتاحة وتحديد مدة الإفصاح، وأن يلزم مؤسسات الدولة بإتاحة المعلومات ما لم تكن ضمن الاستثناءات المحددة داخل التشريع.

فيولا فهمي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون تداول المعلومات فلسفة التشريع مصطلحات الإفصاح

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

انتصار السيسى: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل

مدير محمية "أشتوم الجميل" يكشف حقيقة ظهور قرش بغاطس المتوسط

صحة الدقهلية: ختام فعاليات دورة تدريبية حول "الترصد المبنى على الحدث"

اختلت عجلة القيادة.. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

جامعة المنصورة تبحث تفعيل الدرجة العلمية المزدوجة بمرحلة البكالوريوس مع لويفيل الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى