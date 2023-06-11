الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سعيد شيمي عن ماجدة صالح: دربها الروسي سيرجي ليفار وقمت بتصويرهم

ماجدة صالح
ماجدة صالح

كتب مدير التصوير الشهير سعيد شيمي عن ماجدة صالح أول باليرينا مصرية والتي وافتها المنية اليوم، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يقول سعيد شيمي: "قبل تخرجى من معهد السينما عام ١٩٧٠.. أنشأ د. ثروت عكاشة (فرقة بالية اوبرا القاهرة ).. وأحضر من فرنسا الراقص الروسى الخبير فى البالية - سيرجى ليفار - وهو كان من أمهر راقصى البالية فى شبابة ليدرب الراقصين الجدد وكانت ماجدة صالح هى (الفيديت) و (عبد المنعم كامل) هو الراقص الأول.

وأضاف: “كلف المخرج العظيم شادى عبد السلام مدير المركز التجريبى المخرج التسجيلى هاشم النحاس بعمل فيلم عن هذه التدريبات.. اختارنى هاشم للتصوير وكذلك الصديق العزيز محمود عبد السميع  بحيث يتم التصوير بكمرتان وعملت معنا مساعد تصوير أبية فريد”.

واختتم: “تدريبات شاقة جدا ودقيقة للغاية وقوبلت فرقة بالية أوبرا القاهرة بنجاح وفرحة لا توصف وكانت شيء جديد تماما ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربى”.

ماجدة صالح
مدير التصوير الشهير سعيد شيمي سعيد شيمي ماجدة صالح أول باليرينا مصرية شيمي

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