الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صاحب هدف البطولة.. رودري أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

رودري
رودري

كشفت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

وتُوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على إنتر الإيطالي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب “أتاتورك الأولمبي”، بمدينة اسطنبول التركية.

وفاز الإسباني رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023.

وحصد رودري الجائزة، بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين، منهما الهدف الذي توج فريقه باللقب، أمام إنتر الإيطالي، كما فاز بجائزة رجل المباراة.

وظهر رودري في جميع مباريات مانشستر سيتي هذا الموسم بدوري الأبطال، باستثناء مباراة واحدة.

وعبر رودري عن سعادته بالتتويج باللقب، معلقًا:"إنه حلم، هذه اللحظة لن تحدث مرة أخرى أبدًا.. كل هؤلاء [مشجعو السيتي] انتظروا ولا أعرف لكم سنة. إنهم يستحقونها ، نحن نستحقها ".

يويفا دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتى إنتر رودري

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