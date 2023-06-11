سعد بدير بالحوار الوطنى: لا بد من ربط عدد النواب بالزيادة السكانية

قال سعد بدير، عضو مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، عضو كيان شباب مصر، إنه لا بد من ربط عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالزيادة السكانية، بحيث يتم تخفيف الضغط على النواب، والعمل على تمثيل يتناسب مع عدد المواطنين.

وأضاف بدير في تصريحات له على هامش جلسة المحور السياسي حول عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالحوار الوطني، أن هناك دوائر انتخابية كبيرة يزيد عدد سكانها علي نصف مليون ناخب، وهذا العدد يمثله نائبان أو ثلاثة وهذا غير مقبول، ويشكل ضغطا على النائب لذلك لا بد من زيادة عدد أعضاء المجالس، لافتا الى أن قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية مجهزة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتسع لأگثر من ألف نائب.

وعن تفرغ أعضاء المجالس النيابية، قال إن التفرغ نص دستوري والقانون الحالي لمجلس النواب نص على التفرغ، مؤكدا أن التفرغ للموظفين بالقطاعين العام والخاص، ولكن أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين من الصعب إلزامهم بالتفرغ.

يذكر أن المحور السياسي قد عقد اليوم جلستين نقاشيتين لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء البرلمان بغرفتيه.

وقال مقرر المحور السياسي على الدين هلال، إن الهدف من مناقشات الحوار الوطنى بشأن أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية؛ لتقوم بدورها الفعال في الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه.

وأكد أن الأصل الدستوري في عضوية مجلس النواب والشيوخ، هو التفرغ، وليس الاستثناء، مؤكدًا أن التطوير في المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية في الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن القضية ليست قضية العدد في مجلسي النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسي الحقيقي بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية خاصة أنه مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للأعضاء، وهو أمر يحتاج للتروي.