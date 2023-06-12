"تبادل تجاري وتصدير".. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقي باسم العوادي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيقوم بزيارة هامة إلى مصر اليوم الاثنين، قائلاً وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- إن الزيارة تهدف إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين العراق ومصر.

وترصد "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال 2020 مقدار 386 مليون دولار .

وتتسم العلاقات بين البلدين بالتبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد.

يعد العراق ومصر عضوين بارزين في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية، وبذلك فإن هذه الاتفاقية تشكل إطارًا ناجحًا لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين.

الميزان التجاري بين العراق ومصر يميل لصالح الجانب المصري فقد ارتفع من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري منذ عام 2003.

بلغت صادرات مصر إلى العراق بلغت 311 مليون دولار بنهاية العام 2018، وبنسبة تراجع 48.8% عن العام 2017.

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت من 577.5 مليون دولار في 2012، إلى 740.5 مليون دولار في عام 2013، بزيادة 28%، ثم ارتفعت بنسبة 7% في عام 2014، لتحقق 793 مليون دولار.

تراجعت الصادرات إلى 475.4 مليون دولار في 2015، بنسبة تراجع 40% عن العام السابق، ثم تراجعت مجددا لتهبط إلى 390.5 مليون دولار في 2016، ثم ارتفعت إلى 608 مليون دولار في 2017 بزيادة 55%، أبرز المنتجات تركزت في الأثاث بقيمة 28.9 مليون دولار، ثم الأنابيب والمواسير بقيمة 21 مليون دولار، الجبن المطبوخ بقيمة 12 مليون دولار.

جاءت واردات مصر من العراق على مدار عام 2017 جاءت مكسبات الطعم بقيمة 10 مليون دولار، والشيكولاتة ومنتجات الكاكاو 4.9 مليون دولار.

إنشاء منطقة تجارة حرة

وقعت مصر والعراق في 18 يناير 2021 البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين، وقد دخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس 2001 ويقضي بتحرير كافة السلع المتبادلة ذات المنشأ الوطني في كلا البلدين من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عليها.

مشروع الشام الجديد

مشروع الشام الجديد هو خط بري بين مصر والأردن والعراق، تم الاتفاق عليه خلال قمة ثلاثية عقدها زعماء "مصر والأردن والعراق" في 25 أغسطس 2020، ويستهدف هذا التحالف حصول كل من مصر والأردن على النفط العراقي بأسعار منخفضة، عن طريق إنشاء خط نفط عراقي من البصرة إلى ميناء العقبة بالأردن ثم إلى مصر عبر البحر الأحمر.

ويهدف هذا المشروع إلى تصدير الكهرباء من مصر لكلًا من العراق والأردن، ولذلك تم تطوير المناطق الصناعية، إذ يعتمد هذا المشروع على الكتلة النفطية في العراق، والكتلة البشرية في مصر، والأردن باعتبارها حلقة وصل بينهما، حيث سيتم مد خط أنبوب نفطي من ميناء البصرة جنوب العراق، وصولا إلى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر.