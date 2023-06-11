الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"علام": نتعاون مع "عمليات التعليم" لتذليل أى عقبات خلال امتحانات الثانوية العامة

عبدالرؤوف علام
عبدالرؤوف علام

أكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء تواصل عملها في متابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأوضح، في بيان صادر اليوم عن المجلس، أن غرفة عمليات المجلس، تستقبل شكاوي الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين طوال فترة الامتحانات عبر تطبيق واتس آب  من خلال  الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916، وعبر الصفحة الرسمية للمجلس على تطبيق فيس بوك ، وعبر جروب غرفة عمليات المجلس عبر تطبيق واتس آب.

وأوضح أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، يتعاون مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وطالب "علام"، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدي لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة وجروبات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات.

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