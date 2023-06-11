نهائى دورى أبطال إفريقيا.. تعرف على قيمة مكافأة بطل المسابقة

يترقب عشاق الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ويحتاج المارد الأحمر إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير أو حتى الخسارة بفارق هدفين شرط تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة اليوم؛ من أجل التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه.

كم تبلغ مكافأة بطل دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023؟

فيما أعلن كاف، في وقت سابق، عن زيادة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنسبة 40%.

وسيحصل بطل المسابقة على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 2 مليون دولار.

وسيحصل ناديا الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على مليون و200 ألف دولار لكل فريق نظير بلوغهما نصف النهائي.