حكومة ناميبيا تعلن حظر تصدير الخامات التعدينية ومن أهمها الليثيوم

أعلنت حكومة جمهورية ناميبيا عن وقف تصدير الخامات التعدينية ذات الطلب العالمي المتزايد عليها مثل الليثيوم، والكوبالت، والمنجنيز، والجرانيت، والمعادن الأرضية النادرة.

حظر تصدير الخامات التعدينية

كما فرضت حكومة جمهورية ناميبيا حظرًا على تصدير الليثيوم غير المعالج وغيره من المعادن المهمة التى تمثل قيمة مضافة للبلاد، على أن يتم تصنيعها فى ناميبيا وإعادة تصديرها كمنتج نهائى.

ويأتي قرار حظر تصدير الخامات التعدينية، فى الوقت الذي تطلعت فيه الدولة إلى الاستفادة من الطلب العالمي على المعادن التى تستخدم فى تقنيات الطاقة النظيفة.

وقالت وزارة الإعلام فى ناميبيا: «وافق مجلس الوزراء على حظر تصدير بعض المعادن الأرضية الهامة، مثل خام الليثيوم والمنجنيز والمعادن النادرة الأخرى».

كما أشارت وزارة الإعلام إلى أن صادرات الخامات التعدينية لن يسمح بها إلا بكميات قليلة من المعادن المحددة بعد موافقة وزير المناجم بناميبيا.

وتمتلك ناميبيا رواسب كبيرة من الليثيوم والتى تعتبر حيوية لتخزين الطاقة المتجددة، كما أنها تحتوى على معادن أرضية نادرة مثل «الديسبروسيوم والتيربيوم»، وهي ضرورية لتصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

كما وقعت ناميبيا فى العام الماضى صفقة مؤقتة لتزويد الاتحاد الأوروبي بالمعادن الأرضية النادرة، والذي يخطط لخفض الاعتماد على إمدادات الصين من المعادن المهمة.