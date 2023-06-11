إزالة 76 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة لصرف دمياط بمركز كفر سعد على مساحة 1006 أمتار مربع، وذلك خلال الحملات المنفذة اليوم ضمن الموجة 21 في مرحلتها الثانية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تميت إزالة 72 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة 7262م٢، هذا إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية على مساحة 70 فداناً و22 قيراطًا و20 سهمًا وذلك منذ الإعلان عن انطلاق تلك المرحلة.

فيما وقد ذكرت "المحافظ" أنه تتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دوري، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أي حالات تعد عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشين والهناجر حتى الأمس معدل 127% بما يعادل 59026 طنًا و560 كجم، مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشين والصوامع التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذي بدأ خلال شهر إبريل 2023.

ومن جانبها أكدت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عملية توريد القمح لشون وصوامع محافظة دمياط بالتنسيق مع مديرية الزراعة في محافظة دمياط والتي تخطت النسبة المستهدفة خلال الأيام الماضية ولا زالت عملية التوريد مستمرة.