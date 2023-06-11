الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 76 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة لصرف دمياط بمركز كفر سعد على مساحة 1006 أمتار مربع، وذلك خلال الحملات المنفذة اليوم ضمن الموجة 21 في مرحلتها الثانية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تميت إزالة 72 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة 7262م٢، هذا إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية على مساحة 70 فداناً و22 قيراطًا و20 سهمًا وذلك منذ الإعلان عن انطلاق تلك المرحلة.

فيما وقد ذكرت "المحافظ" أنه تتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دوري، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أي حالات تعد عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشين والهناجر حتى الأمس معدل 127% بما يعادل 59026 طنًا و560 كجم، مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشين والصوامع التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذي بدأ خلال شهر إبريل 2023.

ومن جانبها أكدت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عملية توريد القمح لشون وصوامع محافظة دمياط بالتنسيق مع مديرية الزراعة في محافظة دمياط والتي تخطت النسبة المستهدفة خلال الأيام الماضية ولا زالت عملية التوريد مستمرة.

دمياط أملاك الدولة أحداث دمياط محافظة دمياط

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

3 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.. مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في عقر دارها

منّة «طالبة كفرالشيخ» بعد توجيه الرئيس برعايتها حتى الجامعة: «أكبر تعويض عن أيام الشقا»

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما

تشكيل الأهلى أمام الوداد.. استبعاد مصطفى شوبير.. وعلى لطفى بديلاً لـ الشناوى

متحدثة «مفوضية اللاجئين»: مصر تتعامل بسخاء مع الوافدين من جميع الجنسيات (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى