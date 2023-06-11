"العمل" تبحث مع شركاء اجتماعيين سرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن الاستعدادات الجارية لسرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بعيد العمال مطلع الشهر الماضي.

وعقدت الإدارة المركزية للتدريب المهني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً تنسيقياً، جمع بين بعض من مديري مديريات العمل بالمحافظات ومسئولي برنامج الأغذية العالمي WFP؛ لمناقشة استكمال الخطوات المستقبلية لإطلاق "المنصة"، كجزء من مشاركة "المنظمة " كواحد من أبرز الشركاء الاجتماعيين مع الوزارة في عدد من الملفات.

واستعرض المجتمعون ما تم تنفيذه في المرحلتين الأولى والثانية من التجهيزات التكنولوجية والرقمية لإنشاء المنصة، وكذلك مناقشة الخطة المستقبلية لانتهاء من المرحلة الخاصة بالشراكة بين الوزارة و"البرنامج" خلال العام 2023، ببرنامج تمكين الشباب الذي يهدف إلى تحسين قابلية الشباب للتوظيف عن طريق بناء القدرات المهنية والوصول إلى الوظائف وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستخدام احدث مستويات التكنولوجيا وديناميكيات سوق العمل والوصول الي التدريب وفرص العمل، إلى جانب تعزيز نظم المعلومات الوطنية لسوق العمل وتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين على المستوىين المركزي والمحلي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه في بداية اللقاء رحب المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، بالسادة الحضور من وفد البرنامج مؤكدا على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الوزارة والبرنامج في العديد من المجالات في تطوير برامج التدريب المهني وتقديم أفضلها للشباب من الجنسين في المحافظات، ومهنئاً الحضور بتغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل بدلا من "القوى العاملة" والذي يؤكد شمولية المعنى لكل ما تقوم به الوزارة و تقدمه من خدمات للشباب داخل المجتمع، مضيفا أن الوزارة تعمل على تأهيل الشباب لدخول سوق العمل الداخلية والخارجية وفق أحدث أساليب وبرامج التدريب للوصول إلى مستويات مهارة عالية تؤهله لشغل تلك الفرص المتاحة في الداخل والخارج وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مع تحديد المهارات التي يحتاجها الشباب للعمل على توفير برامج ودورات مناسبة مع تلك المهارات.

من جانبها، قدمت دعاء عرفة مدير وحدة الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي، الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة على الجهود المستمرة في العمل مع البرنامج لتقديم خدمات التدريب والتشغيل للشباب في المحافظات، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل في مصر منذ الستينات في العديد من المجالات القطاعات منها الزراعة، والحماية الاجتماعية والتشغيل، وبرامج سوق العمل والتدريب من اجل التشغيل، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.

وأكدت أنه حققنا المزيد من الانجازات خلال العامين الماضيين في تطوير التدريب، وإدخال التكنولوجيا في برامج التدريب، وتضمين المهارات الحياتية، وبداية المتابعة والتقيم للشباب والربط مع برامج سوق العمل، كما ان لدينا مزيد من النماذج الناجحة التي عملنا عليها ومستمرين في العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع الدورات التدريبية المقترح تنظيمها بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمهن المطلوب التدريب عليها، ورفع قدرات ومهارات الشباب عليها، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، والوظائف الرقمية، وكذلك تم تقديم المقترحات حول الخدمات التي يمكن تقديمها، بالإضافة إلى برامج التدريب مثل ورش عمل توعوية، بالإضافة إلى دمج عناصر متكاملة إضافية مثل السلامة والصحة المهنية ريادة الأعمال وثقافة العمل والمهارات الشخصية، كما تم عرض لبعض التجارب التي تمت من خلال مديريات العمل التابعة للوزارة بأسيوط والأقصر وأسوان، وتقديم عرض تقديمي حول الأدوات والأساليب والخطط التي تم تنفيذها، وأهداف تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل لتعزيز وصول الشباب لفرص عمل لائقة، وإصدار القرارات التحليلية لخدمات الوزارة من خلال النظم الجغرافية، وخطة العمل المستقبلية لاستمرار الشراكة بين الوزارة والبرنامج.