ننشر تفاصيل اجتماع الرقابة على المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعا اليوم مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المتابعة الميدانية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور علي المستشفيات والوحدات ومتابعة سير العمل بها وأكد علي أهمية تطبيق جميع اشتراطات التخزين والسلامة والصحة المهنية وتأمين المخازن.

وشدد على فرق المتابعة بأهمية مواكبة ما تشهده المحافظة من تطوير على مستوى الأجهزة الحديثة التي يتم تزويد المستشفيات والوحدات بها والإنشاءات الطبية خلال الفترة الحالية بالمتابعة المستمرة وضرورة رصد أي سلبيات أو معوقات قد تواجه الفرق الطبية وسرعة حلها لتقديم أفضل خدمة متميزة لكافة المرضى.

وأكد أن تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى تعتبر من الأولويات التي تسعى وتحرص وزارة الصحة على متابعتها من خلال تفعيل آليات التنسيق والمتابعة والرصد والتقييم المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1629 مواطنا، حيث تم تحويل 25 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات أخرى فضلا عن إجراء 576 تحليلاً معمليًا والكشف بالأشعة لعدد 81 حالة والسونار ل65 حالة حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط سير العمل.