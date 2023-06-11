الزمالك يمنح "ميدو" مهمة جديدة داخل القلعة البيضاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إسناد ملف المفاوضات مع الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء.

واتفق مجلس إدارة القلعة البيضاء، مع أحمد حسام ميدو، على اختيار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المراكز التي يحتاجه الفريق لدعم صفوف خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الدستور" إن ميدو مكلف باختيار الصفقات الجديدة في المراكز التي يحددها كارلوس أوسوريو، ومكلف أيضاً بالتواصل معهم والقيام بالمفاوضات مع اللاعبين والفرق الذين يتبعون لها، من أجل إنهاء كافة الأمور، وبالأخص الصفقات الأجانب.

ويحظى أحمد حسام ميدو بشعبية كبيرة، وسط الأندية العربية والإفريقية والعالمية، وهو ما يسهل مهمته في التفاوض مع اللاعبين أو الأندية الذين يتبعون لها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات 4 أيام عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخير في الدوري.

وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين لشرح التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم.

وركز الجهاز الفني للزمالك على الجانب البدني في الجزء الأول من المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.