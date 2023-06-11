"تعليم الإسكندرية": توفير رابط للتقديم للصف الأول الثانوي العام إلكترونيًا قريبًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن أنه سيتم التقديم للصف الأول الثانوي العام إلكترونيًا هذا العام، من خلال رابط إلكتروني سوف الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح "تعليم الإسكندرية" في بيان اليوم، منوها بشأن التقديم للصف الأول الثانوي العام للطلبة والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية 2023، إنه سيتم التقديم إلكترونيا، نظرا للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بالمدارس الثانوية وبعض المدارس الإعدادية كمقار للجان.

وأضاف البيان، أنه قريبًا سيتم نشر الرابط الوارد إلينا من الوزارة للتقديم إليكترونيا للثانوي العام وكذلك الرابط الخاص بالتقديم للثانوي الفني.

وكان قد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الخميس الماضي، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023 – 2024 بحد أدنى 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى.

وأعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر، كما أوضح أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالثانوي العام.

واعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأولى للعام الدراسي 2022/2023 في 31مايو الماضي، بنسبة نجاح بلغت 83.9% بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالبًا وطالبة.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.