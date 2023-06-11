الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريب 20 سيدة من أهالى شمال سيناء على تصنيع السجاد اليدوى برشيد

البحيره
البحيره

أكدت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، أنه يجرى تدريب 20 سيدة من محافظة جنوب سيناء على كيفية تصنيع السجاد اليدوي ومعرفة استخدام نول السجاد اليدوي، واختيار التصاميم المستخدمة، وكذلك على كيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق حيث يتم التدريب بمعرفة مدرب من مشروع المرأة المعيلة برشيد، وذلك بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ومحافظة شمال سيناء؛ لتدريب سيدات محافظة شمال سيناء على تصنيع السجاد اليدوي نظرًا لتميزه وجودته بالبحيرة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلي أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي هو الحفاظ علي التراث واكتساب الخبرات التي تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تمكنها اقتصادي، وتحسن الوضع الاجتماعي لها مما يسهم في إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسري ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية الاحتياجات الأساسية والترفيهية ورفع مستواها الاقتصادي، حيث إن تلك الحرفة لا تتطلب خروج السيدات من منازلهن ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل ولها عائد ومردود اقتصادي كبير؛ نظرًا لطلب السوق الحالية على منتجات السجاد اليدوي، ويأتي ذلك إيمانا من الدولة، بالدور الإيجابي لتمكين المرأة ورفع مستواها الاقتصادي.

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