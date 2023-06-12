الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تنمي ثقتك بنفسك قبل أداء امتحانك؟

طالبة
طالبة

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 عن طرق تعيد لهم ثقتهم بنفسهم قبل اداء الامتحانات التي بدأت اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو.

ويمكنك أن تستعيد ثقتك بنفسك وتتغلب على الخوف وقلق الامتحانات بنصائح بسيطة تستطيع تنفيذها، ويرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل التي يبحث عنها الكثير وإليكم روشتة طبية للتغلب على توتر الامتحانات.

كيف تنمي ثقتك بنفسك قبل أداء امتحانك؟

قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، الباحثة في الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي، إن الثقة بالنفس هي مفتاح نجاح الإنسان في الحياة وهي أول الخطوات التي يتخذها لتحقيق الهدف الذي يريده، في البداية يجب أن يمتلك الشخص إيمانه بذاته وثقته بنفسه، أما فيما يخص طلاب الشهادة الثانوية العامة الذين يستعدون لفترة الامتحانات فيجب على الطالب أن يبحث عن السعي في المذاكرة، بالإضافة إلى البعد عن الأفكار السلبية.

وأضافت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، خلال حديثها لـ “الدستور”، يجب على الطالب أن يفكر بشكل إيجابي ويبتعد عن الأفكار السلبية خصوصاً في فترة الامتحانات، مثل التفكير في المعتقدات التي يعتقدها الطالب للذاكرة ويجبأن يتوقف عن قول الكلمات السلبية مثل انا ذاكرتي ضعيفة انا لن انجح، أنا فاشل، أو بمجرد نزول ورقة الامتحان أمامه يكون خائف أو متوتر كل ذلك سيفقد للطالب ثقته بنفسه وسيخسر معلوماته.

وأكدت على يجب على الطالب أن يحافظ على الصلاة والعبادات وقت فترة الامتحانات لأن التقرب إلى الله سيشعر الطالب بالطمأنينه، ومن ضمن الخطوات التي يجب أن يتخذها الطالب هي معرفة وقت الذروة وهي التعرف على وقت نشاطك طوال اليوم الذي يستطيع الطالب من خلاله المحافظة على الذاكرة ليتمكن من الإستيعاب وقت المذاكرة في هذا الوقت.

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