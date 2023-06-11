الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين شباب حزب إرادة جيل: الحوار الوطني سيفرز الكثير لدعم الحياة السياسية في مصر

أحمد نصار
أحمد نصار

قال أحمد نصار، أمين شباب حزب إرداة جيل، على هامش جلسات الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، إنهم ناقشوا العديد من المشكلات والقضايا التي تخص المجالس النيابية خاصة مجلس النواب ومجلس الشيوخ وضرورة زيادة أعداد النواب للمجلسين.

وأضاف نصار لـ الدستور، أنه ناقشوا اكثر من قضية تخص الحياة السياسية والأحزاب بشكل عام، لافتا إلى أن الحوار الوطني سوف يثمر عن شيء قوي ويفرز الكثير داخل الحياة السياسية في مصر.

وقدم الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على الدعم القوي للجلسات والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على وجود فكرة الحوار الوطني.

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

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