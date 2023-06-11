"قبل امتحان الغد".. أهمية وجبة الإفطار لطلبة الثانوية العامة قبل التوجه إلى اللجنة

يعتبر طلبة الثانوية العامة من أكثر فئات المجتمع تعرضاً للضغوط والتوتر خلال فترة الامتحانات، وهذا يؤثر على صحتهم وأدائهم الدراسي، لذلك يجب عليهم الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة التي تدعم وظائف المخ والذاكرة والقدرة على التركيز والاستيعاب.

ومن أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها طلبة الثانوية العامة هي وجبة الإفطار، التي تعتبر أول وجبة في اليوم والتي تزود الجسم بالطاقة والسكر والنشا والبروتين والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تنشيط المخ وزيادة قدراته المختلفة، وفقاً لما ذكرته خبيرة التغذية العلاجية زينب محمود.

فوائد وجبة الإفطار لطلبة الثانوية العامة

تساعد وجبة الإفطار في توفير حاجة الدماغ من المواد الغذائية خاصة السكر والنشا، إذ تلعب هذه المواد دوراً أساسياً في مساعدة الدماغ على القيام بوظائفه المختلفة والمهمة.

كما أن وجبة الإفطار تساعد في مقاومة التعب والإرهاق وإبقاء الطالب نشيطاً ومليئاً بالطاقة والحيوية طول فترة الدراسة والمذاكرة.

تساهم وجبة الإفطار في تنشيط القدرة العقلية، للطالب وتحسين الذاكرة، والمساهمة في تحقيق الاتزان النفسي للطالب، عن طريق الشعور بالهدوء وتقليل العصبية، بالإضافة إلى زيادة التحصيل ورفع نسبة الذكاء.

ما هي أفضل الوجبات التي تساعد على التركيز لطلبة الثانوية العامة؟

يجب أن تكون وجبة الإفطار خفيفة سهلة الهضم، وتفي بالاحتياجات المطلوبة للجسم، كما يجب أن تحتوى الوجبة على مصادر البروتين سواء حيوانى أو نباتى بالإضافة إلى كثير من الخضروات.

يجب الحرص على تناول الزبادي البلدي، لما يحتويه من بكتريا مفيدة والحمص والسمسم وبذرة الكتان المطحون وقليل من الكركم والشوكولاتة الداكنة والتوت والقراصيا والموز والزيتون الأسود والزيتون الأخضر فهذه الأطعمة لها فوائد عديدة لتدعيم وظائف المخ.

كما يجب تناول كوب عصير طازج، أو كوب من اللبن المحلى بملعقة من عسل النحل، بالإضافة إلى البيض المسلوق مع نصف رغيف عيش أسمر.

يجب الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة وخاصة الورقيات الخضراء لما تحتويه من معادن وأملاح ومضادات أكسدة تدعم وظائف المخ المختلفة، فوجبة الإفطار، هي من أهم العوامل التي تؤثر على أداء طلبة الثانوية العامة في فترة الامتحانات، لذلك يجب عليهم عدم تجاهلها أو إهمالها، بل يجب عليهم اختيار الأطعمة التي تزودهم بالطاقة والعناصر الغذائية التي تساعدهم على التركيز والذاكرة والاتزان النفسي.

كما يجب عليهم ممارسة بعض التمارين الرياضية والابتعاد عن المشروبات المنبهة والأطعمة الدسمة والجاهزة والمليئة بالدهون المشبعة وغير الصحية.