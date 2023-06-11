رسلان: التمثيل النيابي يمثل بُعد سياسي واستقرار اجتماعي

أشاد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب المؤتمر، بالحراك الذي أحدثه الحوار الوطني الذي دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا بأن الرئيس ألقى حجرُا في المياه الراكدة، لكتابة عقد جديد للوطن بمشاركة جميع أطيافه.

وأضاف رسلان في تصريحات له على هامش مشاركته في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم الأحد بأن التمثيل النيابي من أهم الإشكاليات ويمثل بعد سياسي واستقرار اجتماعي، ومنذ بدء الحياة النيابية في مصر يمثل التمثيل النيابي حجر استقرار للشارع السياسي.

وتابع رسلان بأن مسألة زيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه يخضع لقواعد وأسس أولها الوزن السكاني والكثافة السكانية، حتى يتمكن النائب من تقديم أفضل الخدمات لمن يمثلهم ويكون صوتهم تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، تتعلق بتمثيل بعض الفئات وهو تتميز إيجابي هدفه وجود تمثيل عادل لهذه الفئات.

ولفت رسلان إلى أن جلسات الحوار تشهد حرية في طرح كل الأفكار والرؤى لكل الأطياف السياسية المصرية بمختلف توجهاتها، وستنهي بمخرجات تعبر عن طموحات المصريين.