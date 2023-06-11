توريد 430 ألف طن من محصول القمح بجميع مراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 430 ألف طن حتى اليوم الأحد من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، بإجمالي مساحة منزرعة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا علي تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتا إلي المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلق منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، أية شكاوى من الموردين والمزارعين خلال قيامهم بتوريد محصولهم، مشيرًا إلى أن موسم التوريد هذه العام يسير بصورة أكثر من جيد، خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن المحافظة حققت المستهدف توريده من القمح لهذا الموسم، مؤكدا علي أن أجهزة المحافظة ومديرية التموين قامت بتقديم كافة التسهيلات للموردين والمزارعين أثناء توريد محصولهم من القمح للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة المنيا، كانت قد حققت أكثر من المستهدف توريده من القمح الموسم الماضي، حيث تم توريد 500 ألف طن بنسبة 112 % بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن قمح.