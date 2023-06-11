الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 سيارات محملة بـ28 طن قمح بدون ترخيص وتسليمها للمطاحن بالمنيا

صبط سيارات محملة
صبط سيارات محملة بالقمح بدون أوراق رسمية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لعمليات توريد محصول القمح، وتقديم كافة سبل الدعم للموردين، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدي للمخالفين، حفاظا على محصول مصر الاستراتيجي في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وفي مدينة المنيا تابع اللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس المركز، جهود الوحدة المحلية في عمليات توريد القمح والتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على 3 سيارات محملة بالأقماع بحمولة إجمالية 28 طنًا دون أوراق رسمية من التموين، حيث تم ضبط سيارة محملة بـ12 طنا من القمح، بالإضافة إلى سيارتين محملتين بـ16 طناً، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية وإدارة الموقف، تكثف من أعمال المتابعة لتوريد القمح لشون وصوامع المحافظة، وحملات ضبط القمح المهرب بهدف الاحتكار بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى أن تكليفات وتوجيهات محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف الحملات لضبط أية محاولة لتهريب القمح أو احتكارها، وعدم توريده للشين والصوامع الحكومية باعتباره سلعة استراتيجية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بكل قوة وحسم وحزم وتوريد أية كميات يتم ضبطها لشركة المطاحن والشؤون والصوامع الحكومية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات طوال موسم توريد القمح، والذي بدأ منتصف أبريل الماضي ومستمر حتى الآن.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي أن الوحدة المحلية، كانت قد ضبطت كميات كبيرة من القمح المهرب، من خلال الحملات التي تقوم بها وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفين

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المنيا ضبط 3 سيارات محملة بـ 28 طن قمح تسليمها لشركة المطاحن اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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