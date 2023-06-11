جامعة أسيوط تطلق ندوة للتعريف ببرنامج التمويل الداخلى للمشروعات البحثية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد الموافق 11 من يونيو، الندوة التعريفية حول "برنامج التمويل الداخلي للمشروعات البحثية والتنموية، وحاضنات الأعمال البحثية التطبيقية"، والتي ينظمها مكتب إدارة المشروعات البحثية لتدشين البرنامج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالرحمن حيدر مدير المكتب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الندوة التعريفية تأتي انطلاقا من حرص الجامعة على ربط البحث العلمي بالتصنيع والإنتاج، وإيمانًا منها بأهمية ذلك في خدمة المشاريع القومية والاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية مصر 2030م، وإيمانا بقدرة الجامعة على تحقيق هذه الرؤية، وهو ما دفعها إلى تدشين برنامج التمويل الداخلي للمشروعات البحثية والتنموية، وحاضنات الأعمال البحثية التطبيقية؛ تشجيعا للباحثين على العمل وفق التوجهات البحثية التي تحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وحرصا على التمويل العادل للمشروعات المستحقة، داعيًا الباحثين إلى الاهتمام بمعرفة كيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم ذات القيمة البحثية والتنموية، مؤكدًا كامل دعم إدارة الجامعة لهم حتى تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع.

واستعرض الدكتور عبدالرحمن حيدر رؤية ورسالة المكتب، وهي خلق مناخ داعم للباحثين بالجامعة، وجاذب للإبداع والابتكار، وللاستثمار، والتمويل البحثي، وضمان جودة مخرجات المشروعات الممولة؛ تحقيقا للتنمية التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في صعيد مصر؛ وفق رؤية مصر 2030م، مشيرًا إلى وجود (4) أربعة أنواع من التمويل تصل إلى (250) ألف جنيه للمشروعات البحثية الكبيرة، (100) ألف جنيه للمشروعات الصغيرة (أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه)، (50) ألف جنيه للمشروعات الطلابية، و(250) ألف جنيه لحاضنات الأعمال البحثية، وتستهدف المخرجات والمنتجات البحثية التطبيقية التي تمهد لقيام شركات ناشئة قائمة على البحث العلمي التطبيقي.

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