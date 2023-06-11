الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومى لحقوق الإنسان" يدعو للالتفات لتجارب الدول المتقدمة فى تطبيق قانون حرية تداول المعلومات

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريع المقترح لقانون تداول المعلومات ينسجم مع ما جاء في الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم يمكن أن يكون هناك سقف زمني لإصدار القانون بحلول عام 2026 وهو عام انتهاء خطة الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف إبراهيم خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أن هناك مقترحات يمكن أن تسهل من تمرير القانون واختصار الوقت، وأهمها إتاحة جميع الجهات الحكومية للمعلومات في إطار القوانين الحالية؛ تمهيدًا لتشريع واسع يضمن للمواطن الحق في المعلومات. 

ودعا إلى الالتفات إلي تجارب الدول الأخرى المتقدمة في تطبيق القانون حتي يخرج القانون واللائحة التنفيذية بشكل ملائم وفعال.

ولفت إلى عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل ضمت من شاركوا في وضع مشروعات القوانين، وستكون التوصيات الخاصة بها في متناول أعضاء أمانة الحوار الوطني.

عزت إبراهيم المتحدث الرسمي المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون حرية تداول المعلومات تداول المعلومات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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