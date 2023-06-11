الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: حرية تداول المعلومات حق للمواطن وليس منحة

النائب محمد فريد
النائب محمد فريد

قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية تداول المعلومات هي حق من حقوق الإنسان وهي المعيار الذي من خلاله يتم تحديد مستوى الملف.

وتابع فريد، خلال كلمته بجلسة لجنة الحقوق والحريات ضمن المحور السياسي، أن دستور مصر يرسخ هذا الحق وبالتالي مسألة تداول المعلومات هي حق إنساني وليس منحة تضمنها الدولة للمواطنين.

وأضاف أن هذا الحق تم العمل عليه من الحكومة وأيضًا المجتمع المدني بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الأمر يكمن في البنية التشريعية حيث يوجد مجموعة متفرقة من القوانين المتعلقة بهذا الحق ولكنها تواجه عددًا من المشاكل، مشيرًا إلى ضرورة وجود تشريعات مساعدة لقانون حرية تداول المعلومات.

وأوصى نائب التنسيقية بضرورة عمل أثر تشريعي لمنظومة تداول المعلومات لسد أي فراغ تشريعي قد يعرقل هذا الحق.

النائب محمد فريد مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين حرية تداول المعلومات حقوق الانسان لجنة الحقوق والحريات

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