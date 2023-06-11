عصام الإسلامبولى: قانون تداول المعلومات أرضية مهمة لحرية الرأى والإعلام

قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن الحديث عن قانون تداول المعلومات يمثل مشكلة كبيرة خاصة مع النص الدستوري الذي يلزم بإصدار هذا القانون ورغم ذلك لم يتم، مثله مثل قانون الإدارة المحلية وغيره من القوانين التي ألزم الدستور بها.

وأشار إلى أن قانون تداول المعلومات مهم لأنه يشكل الأرضية التي تعتمد عليها حرية الرأي والصحافة والإعلام.

وأضاف: "هناك 8 مشروعات أعدت لهذا القانون ونريد أن نعلم أسباب عدم مناقشة هذه القوانين"، مقترحًا عقد ورشة لمناقشة هذه المشروعات بشكل مقارن، ونختار منها الأفضل، متسائلًا: لكن ما هو مصير التوصية أو المشروع الذي نعهده؟