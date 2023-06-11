مصطفى بكرى يطالب الحوار الوطنى بوضع لبنة لقانون حرية تداول المعلومات

اقترح مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد لبنة ومسودة لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأي الجميع ثم يطرح على مجلس النواب.



وأكد بكري، خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، باعتبارها قضية حيوية، ليس فقط للصحفي والإعلامي، ولكن للمواطن الذي يحب أن يواجه الفساد.



وأضاف أن القانون كان محور نقاش عام 2008 ولم نجده على أرض الواقع، ونحن الآن أمام استحقاق دستوري، وفقًا لنص المادة 68 من الدستور.