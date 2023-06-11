تقارير: صفقة فرنسية جديدة على رادار ريال مدريد لخلافة بنزيما

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني بحثه عن صفقة هجومية مميزة لتدعيم صفوف الفريق وخلافة النجم الفرنسي كريم بنزيما في الموسم الجديد 2023-2024.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023، ليُنهي مسيرة دامت 14 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2009.

وبناءً عليه، نجح نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع كريم بنزيما حتى صيف 2026، في صفقة انتقال حر بالمجان.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الصيف.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن إدارة ريال مدريد ترى أن راندال كولو مواني سيكون مناسبًا لخلافة بنزيما في الجبهة الهجومية بالموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن إدارة آينتراخت فرانكفورت طلبت الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل السماح برحيل كولو مواني.

من جانبها، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن راندال كولو مواني يُعد محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك كولو مواني في 32 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري لألماني بموسم 2022-2023، سجل خلالهم 15 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وإجمالًا، شارك كولو مواني في 46 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت في جميع البطولات، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي صاحب الـ24 عامًا، رفقة آينتراخت فرانكفورت في يونيو 2027.

يأتي ذلك رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم وقائد توتنهام هوتسبير، والألماني كاي هافرتز، مهاجم تشيلسي، في الصيف لخلافة بنزيما.