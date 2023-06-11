الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم التشكيل المثالى لدورى أبطال أوروبا 2023

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا من خلال لعبة "فانتازي".

وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق ليفربول قد ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ16 بالمسابقة.

التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا في لعبة "فانتازي" لموسم 2022-2023

جاء التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا في لعبة "فانتازي" حسب ما أعلنه الحساب الرسمي لـ"التشامبيونزليج"، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا (إنتر ميلان الإيطالي- 63 نقطة).

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو (نابولي الإيطالي- 70 نقطة)- روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي- 75 نقطة)- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان الإيطالي- 76 نقطة)- ناثان آكي (مانشستر سيتي الإنجليزي- 69 نقطة).

خط وسط الملعب: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي- 68 نقطة)- فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني- 65 نقطة)- جواو ماريو (بنفيكا البرتغالي- 64 نقطة).

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي- 70 نقطة)- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي- 71 نقطة)- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني- 93 نقطة).

مانشستر سيتي يحصد لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2023

يأتي ذلك بعدما توّج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

كان فريق مانشستر سيتي حقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في مدينة "إسطنبول" بتركيا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

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