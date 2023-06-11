الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد راغب: نتمنى أن يكون للحوار الوطنى دور فى خروج قانون تداول المعلومات للنور

احمد راغب
احمد راغب

قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إنه فى إطار تداول وتبادل المعلومات، الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة ولكنه متعلق بكل مناحي المجتمع، فهو حق المواطنين في معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية وهذا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وتابع: "من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات، الإطار الدستوري لحق المعرفة المصطلح الشامل للمفهوم أناط بتداول المعلومات بالتفصيل، ولأول مرة يتم الإقرار بنص دستوري ينص على ذلك صراحة في المادة 68 من الدستور".

واستكمل: "النص الدستورى عرف المعرفة تفصيلًا واضحًا وشاملًا، وبنص الدستور هذه العناصر المتعلقة بالمعرفة ملك للشعب، إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة، وألزم الدولة إتاحة هذه المعلومات من مصادرها المختلفة، وأحال ضوابط الحصول على المعلومات للقانون وهذا هو موضوع جلسة اليوم".

وأكد: "الدستور تضمن حماية الوثائق أيضًا، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار قانون تداول المعلومات، ونتمنى أن يكون للحوار الوطني دور في خروج القانون للنور، خاصة وأن الحوار منصة للتواصل والتوافق، ولكن هناك إسهامات قضائية كبيرة في هذا الصدد".

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

الحريات العامة الحوار الوطنى المحور السياسى بالحوار الوطنى تداول المعلومات حقوق الانسان حرية الصحافة

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