الخميس.. افتتاح معرض "فاصل أخضر" بمركز محمود مختار الثقافي

يستضيف مركز محمود مختار الثقافي، معرضا للفنانة إسراء كاظم تحت عنوان "فاصل أخضر"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، بقاعة "نهضة مصر" بمقر المركز في 5 ش التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي.؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

يهدف معرض "فاصل أخضر" إلى إبراز تنوع الكائنات الحية والبيئات المختلفة المحيطة بها، خاصة المجتمعات البيئية ذات التنوع العالي، ويعمل المعرض على تعزيز المفاهيم الخضراء والمستدامة وتحويلها إلى رؤية جديدة ومتجسدة في وسيلة للحفاظ على الحياة، وبالتالي، يعد اللون الأخضر رمزا للحفاظ على الموارد الطبيعية والاستدامة، ولم يعد مجرد لونا.

يتمحور المعرض حول الحاضر والمستقبل، حيث يهتم بتلبية الاحتياجات الحالية بطريق صديقة للبيئة، ويسعى إلى إيجاد حلول بصرية لتسليط الضوء على قدرة الفن على تحدي حدود الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتوجيه الانتباه إلى الموارد الطبيعية وإعادة تدويرها، وتمثيل الجانب غير المرئي المرتبط بالفكرة والمعنى.

إسراء كاظم من مواليد القاهرة 1987، حصلت على بكالوريوس التربية الفنية - جامعة حلوان - تخصص التثقيف بالفن، عام 2009، وماجستير التربية الفنية تخصص (رسم وتصوير) جامعة حلوان 2015، وباحثة فى مرحلة الدكتوراه.

وشاركت في عدة معارض جماعية محلية وهي: معرض النحت من أول لمسة برجولة كلية التربية الفنية، معرض "تطبيقات معاصرة فى فنون الطباعة والصباغة" بقاعة حورس - كلية التربية الفنية الزمالك 2005، مهرجان الإبداع التشكيلى الثالث (صالون الشباب العشرون 2009)، مهرجان الإبداع التشكيلى الرابع (صالون الشباب الحادى والعشرون 2010)، صالون الشباب السادس والعشرون 2015، مهرجان فن الحلى الدورة الثالثة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ديسمبر 2016، معرض نتاج ورشة كتاب الفنان بجمعية محبى الفنون الجميلة - جاردن سيتى مارس 2018، مهرجان (ضى للشباب العربى) الدورة الثانية بجاليرى ضى للفنون بالمهندسين مايو 2018، معرض ( كتاب الفنان 2) بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافى بمتحف محمود مختار يناير 2019، معرض (أول مرة) الدورة (الرابعة عشر) بقاعة (المعارض الشرقية) بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية يونيو 2019، معرض (أجندة) بمكتبة الإسكندرية 2019.

كما شاركت في صالون النيل العاشر للتصوير الضوئى - نوفمبر 2019، ومعرض (الإطارات الصغيرة) بجاليري (SAMAH) بالشيخ زايد السادس من أكتوبر ديسمبر 2019، ومهرجان فن الحلى الدورة الرابعة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك يناير 2020، وصالون (أبيض - أسود) الدورة الخامسة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك نوفمبر 2020، ومعرض (أجندة) الدورة (14) بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية فبراير 2021، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (42) أغسطس 2021، معرض (أجندة) الدورة (15) بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية فبراير 2022، معرض بعنوان (إبداعات التفرغ فى عام) للسادة المتفرغين الحاصلين على منح التفرغ لعام 2023 - 2022 بقاعة (آدم حنين) بمركز الهناجر للفنون بالأوبرا يناير 2023، ومعرض (أجندة) الدورة (16) بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية فبراير 2023، ومن المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية: صالون الجنوب الدولى (الدورة الخامسة) بكلية الفنون الجميلة بالأقصر أبريل 2017.