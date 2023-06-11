مصر تدين هجومًا إرهابيًا استهدف فندقًا فى مقديشو

أدانت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في جنوب مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتضمن البيان إعراب مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، داعيةً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.