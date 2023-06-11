الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الكهرباء: 4.4 مليار دولار استثمارات جديدة لتوليد 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن هناك 6 مشروعات طاقة متجددة تحت الإنشاء تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 4.4 مليار دولار لتوليد 2500 ميجاوات.

وأضاف الدكتور محمد  شاكر خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الأحد - أنه من المخطط أن تصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2025.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المشروعات الجديدة في الطاقة المتجددة تساهم في تعزيز فرص تصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، موضحا أنه جاري العمل على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأكد أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم، موضحا أن زيادة الهيدروجين المنتج محليا تساهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتقليل وارداتها من البترول.

وأشار إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 83 مليار دولار، بإجمالي قدرات يصل إلى أكثر من 101 جيجاوات.

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