الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات على"مقاول ومندوب" يتاجران بالمخدرات بالإسماعيلية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بمعاقبة مقاول ومندوب تحصيل بالسجن المشدد عشر سنوات و100 ألف جنيه غرامة؛ لاتهامهما بالاتجار في المخدرات. 

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف ومحمد علي الملط.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على المتهمين "محمد. أ"، ٣٥ سنة، مندوب تحصيل، "السيد. م"، ٣٥ سنة، مقاول، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

بمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر المحضز اللازم بالواقعة وإحالتهما جهات التحقيق إلى محكمة جنايات الإسماعيلية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المخدرات محكمة جنايات الإسماعيلية السجن المشدد غرامة الاتجار

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