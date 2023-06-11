الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانى: سنناقش تحسين الأجور والمعاشات بجلسات الحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ومقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات، عن تفاصيل أهم مقترحات الحوار الوطني بشأن الاقتصاد، مؤكدًا أن الحوار الوطني جزء من الحوارات الدائمة والمستمرة في الشأن الاقتصادي والتي لا تنقطع وأكبر دليل على ذلك المؤتمر الاقتصادي العام الماضي.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن البرلمان والحكومة لا يتوقفان عن مناقشة الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المواطن يتابع الحوار الوطني ويعي جيدًا أنه مكمل لجميع الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة.

وأوضح أن الحوار الوطني سيناقش وثيقة ملكية الدولة، التي تم إقرارها بالفعل، ولكن سيتم مناقشتها من أجل إقرارها بشكل نهائي أو إجراء التعديلات عليها.

وعندما تأتي أفكار لكبح جماح التضخم الاقتصادي، أو إيجاد أفكار خارج الصندوق لسد الفجوة في توفير العملة الصعبة، والتي ستنعكس بشكل أساسي على الأسعار، هناك بعض الاقتراحات بشأن تحسين الأجور والمعاشات، والعدالة الاجتماعية وكيفية تحقيقها.

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني تحسين الأجور تحسين المعاشات أولويات الاستثمار

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

أهالى القطورى بالعياط يناشدون وزير الرى بإنقاذ مصرف اللبينى من التلوث

تأجيل سحب السوبر من النادي الأهلي لـ 26 أغسطس

"إي فاينانس" توقع بروتوكول تعاون مع "EG-CERT" لتعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى