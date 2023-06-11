برلماني يتساءل أين الفلاح المصري في الميزانية العامة وكلنا نحمل همومه؟

أكد النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين، أن الموازنة العامة للدولة هذا العام تأتي في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع ولكن هذا لا يمنع من تقديم بعض التوصيات التي نطالب بها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة.

وأوصى النائب بضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ المشروعات وتشجيع الاستثمار والتوسع في تمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشروعات لتوفير فرص عمل لأبنائنا الشباب.

وطالب "شمس الدين" بفرض مزيد من المراقبة على الصناديق الخاصة. وتساءل عن مدى كفاية تكافل وكرامة من الميزانية التي لا تتجاوز 400 أو 500 جنيه، وأين الفلاح المصري في الميزانية العامة وكلنا نحمل همومه.

وشدد "شمس الدين" على ضرورة دعم وزارة الصحة لتوفير الأدوية في المستشفيات العامة والوحدات الصحية من أجل المواطن.