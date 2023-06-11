الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة المتهم بخطف طفل وطلب فدية من أهله بالسلام

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة السلام الجزئية، إحالة المتهم بخطف طفل وطلب فديه من أهله بمدينة السلام لمحكمة الجنايات .

وذكر قرار الإحالة أن المتهم عادل. م، عاطل ومسجل فى قضايا سرقة ، أقر بإرتكاب جريمة خطف الطفل على .م ومطالبة أهله بفدية.

وأقر المتهم بإستدراجه للطفل أثناء لهوه فى الشارع وقام بالاتصال بأهله وطلب فدية قدرها ١٠٠ الف جنيه ، وعندما خشي من افتضاح أمره ترك الطفل ولذا بالفرار .

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بااختطاف طفل وطلب فدية من أهله والعثور على الطفل امام منزل والده بعد خطفه بساعات وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وتبين بانه مسجل في قضايا سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اجراء التحريات اختطاف طفل افتضاح الإجراءات القانونية الجنايات السلام القانونية النيابة التحقيق

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